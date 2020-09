0:1 in Düsseldorf: Würzburger Kickers verpassen Punktgewinn denkbar knapp

FWK-Cheftrainer Michael Schiele hatte im Vergleich zum Duell gegen den FC Erzgebirge Aue (0:3) drei Änderungen vorgenommen: Douglas, David Kopacz und Saliou Sané stehen in der Startelf. Frank Ronstadt (Adduktorenprobleme) und Keanu Staude (Knieprobleme) fehlten im Rheinland wie Niklas Hoffmann und Luke Hemmerich, die sich jeweils im Aufbautraining befinden. Vor der Partie wurde zudem bekannt, dass Daniel Hägele unter der Woche sein Kapitänsamt zur Verfügung gestellt hat und ab sofort – wie schon in der Aufstiegssaison – wieder Vize-Kapitän ist! Als neuer Spielführer führt zukünftig Arne Feick die Kickers aufs Feld.

Kompakte Kickers

Und beide sahen aus nächster Nähe, wie Brandon Borello nach nicht einmal zwei Minuten Fabian Giefer prüfte. Doch der Schlussmann war auf dem Posten. Borellos zweiter Versuch wurde zur Ecke abgefälscht. Mehr kam von den Hausherren aber lange Zeit offensiv nicht. Die Rothosen verteidigten konsequent, waren präsent in den Zweikämpfen und ließen die Fortunen nicht zur Entfaltung kommen. Vielmehr hatte Luca Pfeiffer die große Chance, die Unterfranken in Führung zu bringen. Doch seinen Kopfball nach Dominic Baumanns Maßflanke aus dem Halbfeld parierte Florian Kastenmeier souverän (11.).

Fortuna wird druckvoller

In der Folge spielte sich die Begegnung nahezu ausschließlich zwischen den Strafräumen ab. Erst in den Schlussminuten des ersten Durchgangs wurden die Gastgeber nochmals druckvoller, vor allem über die Flügel. 95-Angreifer Rouven Hennings kam zweimal zum Abschluss, zielte aber jeweils zu ungenau (39./41.). Matthias Zimmermanns flache Hereingabe klärte Fabian Giefer in höchster Not (44.). Aber die Gäste konnten sich befreien, kamen aber nicht mehr zwingend vor das Düsseldorfer Gehäuse, weshalb es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

Druckvoller Fortuna-Beginn

Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker. Kevin Ofori tankte sich in den Strafraum, setzte das Leder allerdings in den Fangzaun (50.). Wenig später verzog Marcel Sobottka aus 17 Metern knapp (56.). Doch auch diesmal befreiten sich die Rothosen aus der Umklammerung und kamen selbst zu Chancen. Luca Pfeiffer war plötzlich alleine auf weiter Flur, traf aber nur das Außennetz (65.). Nach Baumanns Flanke aus dem Halbfeld schoss David Kopacz volley drüber (68.).

Offene Schlussphase

In einer offenen Schlusphase – Robert Herrmann war für Dominic Baumann gekommen (74.) – waren zunächst die Kickers näher am Führungstreffer. Feick, der sein 250. Zweitliga-Spiel bestritt, flankte punktgenau auf Pfeiffer. Aber dessen Kopfball lenkte Kastenmeier über den Balken. Die darauffolgende Ecke setzte Saliou Sané aus dem Gewühl vorbei (75.). Auf der anderen Seite klärte zunächst Giefer eine Hereingabe Thomas Pledls (80.), war kurz darauf aber doch geschlagen. Erneut hatte Pledl geflankt und Dawid Kownacki drückte das Leder aus wenigen Metern über die Linie (82.). Doch die Rothosen bekamen in der Nachspielzeit die große Chance auf den Ausgleich. Nach Foul im Strafraum an den eben eingewechselten Vladimir Nikolov gab es Elfmeter für die Schiele-Elf. Aber Robert Herrmann scheiterte an Kastenmeier. Damit feierten die Hausherren einen knappen 1:0-Erfolg gegen leidenschaftliche Kickers.

In der kommenden Woche empfangen die Rothosen am Sonntag, 4.Oktober um 13:30 Uhr in der FLYERALARM Arena die SpVgg Greuther Fürth zum Frankenderby. Fortuna Düsseldorf spielt zeitgleich bei Holstein Kiel.

STIMMEN ZUM SPIEL

Michael Schiele (Cheftrainer FC Würzburger Kickers): Wir haben wenig klare Möglichkeit der Fortuna zugelassen und sie über weite Strecken vom eigenen Tor ferngehalten. Zudem haben wir uns selbst nach dem Seitenwechsel einige Chancen erarbeitet. Wir haben gute Lösungen mit Ball gefunden. Deshalb ist die Niederlage sehr ärgerlich. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung.