1. FC Schweinfurt 05 verteidigt Titel im Toto-Pokal und zieht in DFB-Pokal ein

Der 1. FC Schweinfurt 05 ist bayerischer Toto-Pokal-Sieger und steht in der 1. …

Noch keine Einigung mit dem Hamburger SV in Sachen Bernd Hollerbach. Die …

Das neue Stadion für die Würzburger Kickers bleibt auch nach dem Abstieg in …

