Der Zusammenhalt in Städten und Gemeinden wird in Zeiten des demografischen Wandels immer wichtiger. Wenn die Landbevölkerung zunehmend schwindet, kann die Gemeinschaft für den Erhalt der Lebensqualität sorgen. Um die Stadt Zeil braucht man sich demnach keine Sorgen zu machen. Die Stadt in den Haßbergen feiert in dem Jahr ihr 1000jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass haben die Zeiler ihre eigene Stadthymne geschrieben und diese am Wochenende uraufgeführt: mit einem 1000 Stimmen starken Chor.