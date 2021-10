13-Jähriger mit 1,5 Promille aufgegriffen

Bei einstelligen Temperaturen eingeschlafen

Am Samstagabend wurde in Bad Kissingen ein 13-Jähriger von einem Passanten schlafend in einem Grünstreifen in der Erhardstraße aufgefunden. Der Junge habe sich dort bei einstelligen Temperaturen total betrunken schlafen gelegt. Die Passanten alarmierten daraufhin die Polizei, welche den Jungen weckte und einen Atemalkoholtest bei ihm durchführte. Das Testergebnis stellte knapp 1,5 Promille bei dem 13-Jährigen fest.

Jugendamt eingeschalten

Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. Die Beamten informierten das Jugendamt über den Vorfall.