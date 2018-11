15. Spieltag – Würzburger Kickers am Freitagabend gegen Zwickau

Der FC Würzburger Kickers empfängt zum Auftakt des 15. Drittliga-Spieltags am Freitag ab 19:00 Uhr den FSV Zwickau in der FLYERALARM Arena.

Mit dem Publikum im Rücken wollen die Kickers gegen die Schwäne die 20-Punkte-Marke knacken. „Der FSV hat wuchtige Angreifer in seinen Reihen, wir müssen geschickt verteidigen“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele: „Wir freuen uns auf die Atmosphäre, Spiele unter Flutlicht sind immer etwas Besonderes.“ In den letzten drei Abendspielen sind die Würzburger ungeschlagen geblieben: 2:1 gegen Meppen, 1:1 in München und 0:0 gegen Großaspach lauteten die Ergebnisse unter Flutlicht.