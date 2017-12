17 Autos in Veitshöchheim zerkratzt

Die Autokratzer-Geschichte in und um Würzburg nimmt kein Ende. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Veitshöchheim wieder 17 parkende PKW zerkratzt. Der Schaden liegt bei 20.000 Euro. Ob dieser Vorfall in Zusammenhang mit denen aus den letzten Monaten steht, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. (09 31) 4 57 16 30 entgegen.