17-Jährige im Ringpark von Unbekannten bedrängt – Kripo sucht Zeugen

Am Freitagabend ist eine junge Frau im Würzburger Ringpark offenbar von einer Gruppe unbekannten Männern sexuell genötigt und bedroht worden. Die Kripo führt Ermittlungen und sucht insbesondere eine Frau, die der 17-Jährige zu Hilfe kam und als wichtige Zeugin in Frage kommt.

Diese war am Samstagmorgen zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gekommen, um dort Anzeige zu erstatten. Laut ihren Angaben war sie am Freitag gegen 23.40 Uhr im Ringpark parallel der Bismarkstraße, auf halber Strecke zwischen Hauptbahnhof und Congress Centrum Würzburg im Bereich des dortigen Brunnens, unterwegs gewesen. Dort hätten sie dann mehrere unbekannte Männer mit anzüglichen Bemerkungen angesprochen und unsittlich berührt. Sie sei zudem bedroht und zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden. Als sie um Hilfe rief, hätten weitere vorbeilaufende Passanten nicht reagiert.

Eine unbekannte Frau kam der 17-Jährigen letztendlich zu Hilfe indem sie die Männer in ausländischer Sprache aufforderte, sofort aufzuhören. Anschließend stieg die Zeugin mit der Jugendlichen in der Nähe des Congress Centrums in ein Taxi ein und fuhr in Richtung Talavera. Hier sei die Jugendliche ausgestiegen, während die unbekannte Frau alleine im Taxi weiter in Richtung Wörthstraße weiterfuhr.

Die Kripo hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen und fahndet nach den Männern. Von den Unbekannten liegt nur für einen Mann folgende Beschreibung vor:

• Etwa 180 cm groß

• Etwa 26 Jahre alt

• Schlanke Figur

• Trug ein Halstuch

• Sprach gebrochen Deutsch und Arabisch

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Würzburg zu melden. Insbesondere die Frau, die der 17-Jährigen geholfen hat sowie der Taxifahrer, der die beiden Frauen befördert hat, kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, mit der Polizei Kontakt unter Tel. 0931/457-1732 aufzunehmen.