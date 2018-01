17-jähriger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Streifenbesatzung gegen 00:10 Uhr in Arnstein ein Pkw auf welcher recht flott die Schützenberstraße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass sich in dem Pkw lediglich ein 17-jähriger Jugendlicher befand. Der Jugendliche, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gab an, dass er sich den Pkw ohne Wissen des Besitzers ausgeliehen habe. Da ein Drogenvortest bei dem Jugendlichen positiv auf verschiedene Drogen verlief musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Auf den Jugendlichen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.