17. Schweinfurter Fischmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Der Schweinfurter Fischmarkt hat begonnen – Bis zum 19. März gibt es wieder maritime Spezialitäten auf dem Marktplatz. Mit dabei sind natürlich wieder die traditionellen Marktschreier und viele Köstlichkeiten aus See und Meer. Passend zum 17. Schweinfurter Fischmarkt startet auch die Stadt mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag in die Frühfahrsaison. So Sind am Sonntag über 400 Geschäfte im Stadtgebiet von 13 bis 18 Uhr geöffnet.