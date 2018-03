18-Jährige belästigt und unsittlich berührt – Polizei sucht Zeugen!

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Gegen 19.40 Uhr befand sich die 18-Jährige auf dem Nachhauseweg von der Fachhochschule in den Abtsleitenweg. Der Unbekannte folgte ihr bis zu ihrem Wohnhaus. Dort angekommen drängte sich der Täter mit in den Flur des Mehrfamilienhauses. Er trat von hinten an die Geschädigte heran, berührte sie unsittlich und machte sich anschließend aus dem Staub. Die 18-Jährige erlitt bei der Tatausführung einen Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: