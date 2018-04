Schlägerei am Bahnhof

Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Innenstadt WÜRZBURG/INNENSTADT. Zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei …

Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Innenstadt WÜRZBURG/INNENSTADT. Zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei …

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, …

Schlägerei in Würzburger Innenstadt – Alle Beteiligten stark alkoholisiert WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, …

Schlägerei in Würzburger Innenstadt – Alle Beteiligten stark alkoholisiert WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, …