2. Handball-Bundesliga // Spieltag 31:

DJK Rimpar Wölfe – HC Rhein Vikings 26:23 (11:11)

Rimpar gelingt Saisonsieg Nummer 17: das Wolfsrudel bezwingt die Rhein Vikings 26:23. Am Sonntag kommt es an diesem Doppelspieltag zu einem besonderen Kracher: ab 17.00 Uhr läuft das Frankenderby in Coburg.