2. Handball-Bundesliga: Rimparer Wölfe haben schwere Auswärtspartie in Hamm

ASV Hamm-Westfalen vs. DJK Rimpar Wölfe (17.02.2018, 19.15 Uhr, WestpressArena, Hamm)

Von Wiedergutmachung will der Cheftrainer der Wölfe, Matthias Obinger, vor dem

Auswärtsspiel gegen den ASV Hamm nichts wissen, denn auch wenn die 24:25-

Heimniederlage gegen die Westfalen gleich zu Beginn der Saison doch recht weh

getan hat, so ist ihm bewusst, dass sein Team es mit einer Spitzentruppe zu tun hatte,

die in der Lage ist, jeden Gegner zu bezwingen, zu Recht auf dem vierten

Tabellenplatz steht und in Lauerstellung auf den einen heiß umkämpften

Aufstiegsplatz hinter dem einsam enteilenden Bergischen HC gegangen ist. Viel trennt

das Team von Trainer Kay Rothenpieler nicht vom Platz an der Sonne, denn schon

ein Erfolg gegen die Unterfranken könnte es bei nicht unmöglichen Niederlagen von

Bietigheim in Essen und Lübeck in Dresden genau dorthin verfrachten, ein Umstand,

der sicher als besondere Motivationsspritze dienen dürfte. Das Prickelnde an der

Auseinandersetzung mit den Wölfen liegt allerdings darin, dass auch diese sich

unmittelbar in Reichweite eines Aufstiegsplatzes befinden, denn bei derzeitiger

Punktgleichheit trennen beide Mannschaften nur ganze 13 Tore, die die Hammer mehr

auf ihrem Konto haben.

Natürlich ist der ASV Hamm in der heimischen Westpress-Arena klarer Favorit, denn

derzeit gibt sich die Mannschaft keine Blöße. Im Gegenteil, nervenstark und abgezockt

sicherte Julian Krieg noch am letzten Wochenende in der Schlusssekunde in Aue den

28:29-Sieg und ließ damit zwei Punkte für die Heimreise einpacken. Die letzte

Niederlage der Westfalen in Dessau liegt nun schon 3 Monate zurück. Seitdem haben

sie fünf Siege und drei Unentschieden auf ihr Konto buchen können. Zudem haben die

Wölfe in der Westpress-Arena in den letzten zwei Jahren nicht viel ernten können und

sich dort mit klaren Niederlagen verabschieden müssen. Dass allerdings die Westfalen

durchaus auch mal eine Blöße zeigen können, hatten sie in ihrem Heimspiel gegen die

TUSEM aus Essen bewiesen, denn hätte nicht Spielmacher Björn Zintel eine Minute

vor dem Ende für den Ausgleich gesorgt, hätten die Essener dort für eine dicke

Überraschung gesorgt.

Gegen eben diese Essener hatte auch das Team von Matthias Obinger die letzten

Punkte abgeben müssen. Seitdem haben die Wölfe viermal doppelt gepunktet, davon

immerhin zweimal in der Fremde. Kay Rothenpieler weiß also, dass da am

Samstagabend in Hamm keine Laufkundschaft vorbeischaut, um kampflos Punkte liegen zu lassen. Ihm wird auch nicht entgangen sein, dass die Mannschaft aus Unterfranken seit der Auseinandersetzung zu Beginn der Saison vor allen Dingen in

der Breite des Kaders deutlich an Qualität zugelegt hat. Gerade das Spiel gegen

Saarlouis hatte das gezeigt, als sich nahezu jeder Wölfe-Akteur in die Torschützenliste

eingetragen hat. Er wird also sein Team auf die Gefährlichkeit des Gegners

einzustellen wissen.

Die Karten für diese Partie sind neu gemischt, so dass sich Trainer Matthias Obinger

nicht groß mit der Hinspielniederlage beschäftigen wird. Seine Mannschaft hat gerade

in den letzten Spielen eindrucksvoll bewiesen, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Auch

wenn diesmal die Favoritenrolle nicht auf ihrer Seite liegen mag, wird sich das Team

um Kapitän und Abwehrchef Stefan Schmitt ganz sicher nicht verstecken. Und einmal

hat man schon ja vor drei Jahren in Hamm beide Punkte entführen können. So

uneinnehmbar ist die Festung Westpress-Arena demnach wohl doch nicht. Vielleicht

erinnert man sich besser daran, als an irgendwelche Niederlagen.