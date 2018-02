2. Handball-Bundesliga // 23. Spieltag:

DJK Rimpar Wölfe – ThSV Eisenach 22:24 (7:13)

Rimpar muss sich vor 1.562 Zuschauern in der s.Oliver Arena geschlagen geben – verliert das Duell mit Kellerkind Eisenach 22:24 (7:13). Im Abschluss fehlte dem Wolfsrudel die Durchschlagskraft. Für Rimpar die zweite Niederlage in Folge. Am kommenden Sonntag wird die Aufgabe nicht leichter – es geht nach Aue.