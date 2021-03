21-Jähriger bestohlen und niedergeschlagen – Kripo bittet um Hinweise

Am späten Samstagabend wurde ein 21- Jähriger in Würzburg in der Passage zwischen der Theaterstraße und der Oberthürstraße bestohlen und niedergeschlagen. Der Täter entwendete dem Opfer Medikamente und etwas Bargeld. Nachdem er dem Geschädigten ins Gesicht schlug, flüchtete er in unbekannte Richtung. Wer am Samstagabend etwas beobachtet hat, oder nähere Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich unter Tel.: 0931/457-1732 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: