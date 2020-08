Zweitliga-Spielplan – Würzburger Kickers starten gegen Aue

DER SPIELPLAN IST DA: FWK STARTET MIT HEIMSPIEL GEGEN AUE, SAISONFINALE ZU HAUSE GEGEN PADERBORN Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat den Spielplan für die Zweitliga-Saison 2020/21 veröffentlicht. Der FC Würzburger Kickers startet am Wochenende vom 19. – 21. September mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Spielzeit. Das erste Auswärtsspiel der Rothosen steigt eine Woche später bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, ehe ein Heimspiel-Doppelpack auf dem Programm steht: Erst kommt die SpVgg Greuther Fürth in die FLYERALARM Arena (02. – 05. Oktober), nach der Länderspielpause empfangen die Mainfranken Holstein Kiel am Dallenberg (16. – 19. Oktober). Eine Woche später führt der Weg der Rothosen an die Elbe zum Hamburger SV (23. – 26. Oktober). Der Auftakt ins Kalenderjahr 2021 findet zu Hause gegen den Karlsruher SC statt (02. – 04. Januar). Die letzte Auswärtspartie der Zweitliga-Runde 2020/21 bestreitet der FWK am Sonntag, 16. Mai 2021, bei Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig, am 34. und letzten Spieltag treffen die Rothosen in der heimischen FLYERALARM Arena auf den SC Paderborn 07.