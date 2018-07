29-Jähriger verletzt Lebensgefährtin lebensgefährlich 

MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Am Donnerstagabend hat ein 29-Jähriger seine ein Jahr ältere Lebensgefährtin angegriffen und im Halsbereich verletzt. Die Kripo Schweinfurt ermittelt gegen den Angreifer nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Zwischen einem 29-Jährigen und seiner Lebensgefährtin kam es in der gemeinsamen Wohnung zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der Mann seine Partnerin angegriffen und sie durch massive Gewalteinwirkung gegen den Hals verletzt hat.

Der Vater der Frau, der ebenfalls in dem Haus wohnt, wurde durch Schreie seiner Tochter auf die Situation aufmerksam und kam zur Hilfe in die Wohnung. Er zog den Freund der Tochter weg, woraufhin dieser auf den Vater losging und diesen am Kopf verletzte.

Während des Kampfes verständigte die Frau die Polizei, woraufhin sich mehrere Streifenfahrzeuge zum Wohnanwesen begaben. Der 29-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Die Frau und ihr Vater mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Schweinfurt vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den 29-Jährigen an. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.