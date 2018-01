3. Liga // 21. Spieltag:

Werder Bremen II – Würzburger Kickers 0:1 (0:0)

Die Siegesserie der Würzburger Kickers hält an – die Unterfranken gewinnen in Bremen 1:0. Das Tor des Tages erzielte Nikolaou in der 71. Spielminute. Für Würzburg der 7. Sieg in Folge.

Nächstes Spiel: Münster – Würzburger Kickers // 26.01.2018.