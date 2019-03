3. Liga // Spieltag 27:

Eintracht Braunschweig – Würzburger Kickers 2:2 (0:1)

Die Kickers 2 Mal in Führung – am Ende reicht es nur für einen Punkt – 2:2 der Endstand in Braunschweig.

Tore: 0:1 Elva (27.) – 1:1 Otto (60.) – 1:2 Kurzweg (68.) – 2:2 Pfitzner (82. Elfmeter)

Zuschauer: 17.030

Nächstes Spiel: SV Meppen – Würzburger Kickers // 12.03.2019 // 19.00 Uhr