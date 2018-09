3. Liga // Spieltag

SpVgg Unterhaching – Würzburger Kickers

Tor: Baumann (56.)

Zuschauer: 3.250

Nächstes Spiel: Würzburger Kickers – Braunschweig // 22.09.2018 // 14.00 Uhr

Den Würzburger Kickers gelingt der vierte Ligadreier in Folge: die Rothosen besiegen die bisher ungeschlagenen Hachinger 1:0. Das Tor des Tages erzielte Baumann in Minute 56. Würzburg in Liga 3 nun auf Tabellenplatz 3.