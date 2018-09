3. Liga // Spieltag 8:

Würzburger Kickers – Eintracht Braunschweig 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Valsvik (20. Eigentor), 1:1 Hofmann (28.)

Zuschauer: 5.940

Nächstes Spiel: Würzburger Kickers – SV Meppen // 25.09.2018 //19.00 Uhr

Am 8. Spieltag trennen sich die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig 1:1 Unentschieden. Für die Kickers das erste Unentschieden in dieser Saison. Am Dienstag geht die Liga gleich weiter: Würzburg empfängt um 19.00 Uhr den SV Meppen.