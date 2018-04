3. Liga: Würzburger Kickers gewinnen in Lotte

In der 3. Liga setzen die Würzburger Kickers Ihre Erfolgsserie fort: bei den Sportfreunden in Lotte gewinnt die Mannschaft von Trainer Michael Schiele das drittletzte Spiel der Saison mit 3:0. Die Tore erzielen Dominic Baumann in der 20. Minute nach einem tollen Pass von Ioannis Nikolaou, es ist das dritte Saisontor des Stürmers – und in der 68. Minute erzielt Linksverteidiger Sebastian Schuppan nach einem Freistoß völlig ungehindert das 2:0. Den dritten Treffer besorgt Ioannis Nikolaou in der 83. Minute – in der 90. Minute treffen auch die Hausherren zum 1:3-Endstand für Würzburg.

An den letzten beiden Spieltagen treten die Kickers zuhause gegen Großaspach und zum Abschluss auswärts bei Schlusslicht Erfurt an.