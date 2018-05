In der 3. Liga spielen die Würzburger Kickers im letzten Heimspiel der Saison 1:1-Unentschieden gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Orhan Ademi bringt die Hausherren mit der ersten Möglichkeit nach nur 6 Minuten in Führung, die die auswärtsstarken Gäste aber in der 32. Minute zum Endstand ausgleichen können.

Damit bleibt Würzburg auch im 12. Heimspiel in Serie ungeschlagen, die letzte Partie in dieser Saison findet dann am kommenden Samstag bei Absteiger Erfurt statt.