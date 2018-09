40-Tonnen-Sattelschlepper mit 90 Schweinen umgekipp

Sowohl der Trucker, als auch sein Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort, brachte der Rettungsdienst die beiden Männer zu einer weiteren Versorgung in Krankenhaus. Währenddessen liefen von Seiten der Feuerwehr nicht nur Absicherungsmaßnahmen, sondern auch die ersten Maßnahmen zur Tierrettung an. Drei Amtsveterinäre eilten zur Unfallstelle. Sie überwachten nicht nur die Verladung und den Abtransport der Tiere, sondern trafen auch die Entscheidung, ob eine Notschlachtung vor Ort nötig war. Ein Beschluss, der erst nach einer Untersuchung jedes einzelnen Schweines fiel, bevor die Tierärzte den Gnadenschuss abgaben. „Eine letzte endgültige Zahl liegt noch nicht vor, aber wir gehen davon aus, dass circa ein Drittel der Tiere, bis zur Maximalzahl von 30, verendet ist“, so Matthias Schmitt von der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale. Der Besitzer des Viehtransporters betitelt den Schaden an Fahrzeug und verendeten Tieren laut Polizei auf rund 100.000 Euro.