5000 Kickers-Fans gegen Havelse in der Flyeralarm-Arena erlaubt

Die Würzburger Kickers haben zum Heimspiel gegen Havelse am 11.09.21 die folgende Presse-Mitteilung veröffentlicht:

Das Heimspiel gegen den TSV Havelse wird für uns ein besonderes Heimspiel werden. Gemeinsam machen wir unsere Heimat wieder voll! Aufgrund der Lockerungen im Zuge der neuen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dürfen wir über 5000 Fans in unserem Zuhause am Dalle, der FLYERALARM Arena empfangen. Und um diese Lockerungen gebührend zu feiern, haben wir einige großartige Aktionen geplant.

Zuallererst möchten wir uns bei allen Pflegekräften und beim Krankenhauspersonal bedanken. Nur dank des unermüdlichen Einsatzes dieser Menschen war und ist es möglich, dass viele Personen, die eine medizinische Behandlung nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie benötigen, angemessene Hilfe und Pflege bekommen. Um dieses außerordentliche Engagement zu würdigen, treten wir mit allen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in der Umgebung in Kontakt, um das Personal für das Heimspiel gegen den TSV Havelse zu uns an den Dalle einzuladen.

„Der ganze Verein freut sich jetzt schon auf das Heimspiel. Dass endlich wieder viele Fans zu uns ins Stadion kommen dürfen, ist ein Moment, auf den wir seit Beginn der Pandemie gewartet haben. Und den wollen wir als FC Würzburger Kickers nutzen, um unseren Respekt und unseren Dank an alle weiterzugeben, die in dieser Zeit über ihre Grenzen gegangen sind, um unsere Kranken und Pflegebedürftigen zu unterstützen“, so FWK-Vorstandsvorsitzender Christian Jäger.

Außerdem möchten wir uns ausdrücklich bei unseren Dauerkarteninhabern bedanken, die zahlreich auf mögliche Rückerstattungen verzichtet haben und uns durch die Krise hindurch mit ihrem Support unterstützt haben. Für Euch ist es möglich, Bring-A-Friend-Karten für das Heimspiel am 11. September zu erwerben. Hierbei wird in Stehplatz-Karten für 5€ und Sitzplatz-Tickets für 10€ unterschieden.

Außerdem möchten wir auch allen Mitgliedern der #Kickersfamilie, insbesondere unseren Nachwuchs-Kickern die Möglichkeit geben, an diesem besonderen Tag im Stadion zu sein. Für alle Jugendspieler besteht die Gelegenheit, Kickers-Familientickets für 3€ zu beziehen. Hierbei ist es egal, ob die Karten für die Spieler selbst, für Freunde oder Familienangehörige sind. Wir ALLE wollen zusammen unsere Kickers auf dem Platz unterstützen.

Zu guter Letzt können zudem alle Amateurvereine über eine gemeinsame Aktion mit dem Bayerischen Fußball-Verband Tickets für ihre Mannschaften zu vergünstigten Konditionen erwerben.

Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr Euch jederzeit per Mail an ticketing@fwk.de wenden.

(Quelle: Würzburger Kickers)