6. Spieltag: Gegen Bochum soll die Null fallen und stehen

Sie steht weiterhin in der Statistikspalte unter ‚Siege‘ und soll nun endlich am Sonntag, 1. November, um 13:30 Uhr in der FLYERALARM Arena gegen den VfL Bochum fallen. Die ominöse Null. Denn als einziges Team der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Würzburger Kickers noch keine Partie in dieser Saison gewonnen. Entscheidend dazu beitragen möchte dann auch Fabian Giefer, der die Null hingegen unbedingt halten möchten.

Mit Geschlossenheit zum ersten Sieg

„Unser klares Ziel für Sonntag wird sein, endlich zu punkten. Der Schlüssel wird eine geschlossene Mannschaftsleistung sein. Wir haben in den vergangenen Partien schon gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können und auch Top-Teams an den Rand einer Niederlage bringen können. Wir werden auch gegen Bochum wieder einen guten Plan haben“, sagt Fabian Giefer. Der Schlussmann wechselte vor der Saison vom FC Augsburg an den Dallenberg und stand bisher in allen Ligapartien sowie den Pokalduellen gegen den TSV 1860 München (bayerisches Toto-Pokal-Finale) und Hannover 96 (1. Runde DFB-Pokal) über die gesamte Spielzeit zwischen den Pfosten.