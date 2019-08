60-Jähriger Mann vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Seit Sonntagvormittag wird der 60-jährige Thomas Wiegel aus Zellingen im Landkreis Main-Spessart vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang ergebnislos verliefen, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Nachdem der 60-Jährige am Sonntagvormittag nicht wie geplant um 10:30 Uhr an seiner Arbeitsstelle in der Badstraße erschienen und er seitdem auch nicht mehr erreichbar gewesen ist, meldeten ihn seine Angehörigen bei der Karlstädter Polizei als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen liefen seitdem ins Leere.

Der 60-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

• 180 cm groß

• schlank

• braune Haare mit Geheimratsecken

• 3-Tage-Bart

• Bekleidet mit mintgrünem Poloshirt und blauer Jeans

• führt eventuell einen blau/schwarzen Rucksack mit sich

Wer den Mann möglicherweise gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.