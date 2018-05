BEREICHE KITZINGEN UND WÜRZBURG. Am Montag und in der Nacht zum Dienstag haben …

Erfolgreiche Polizeikontrollen auf der Autobahn A 3 BEREICHE KITZINGEN UND WÜRZBURG. Am Montag und in der Nacht zum Dienstag haben …

Erfolgreiche Polizeikontrollen auf der Autobahn A 3 BEREICHE KITZINGEN UND WÜRZBURG. Am Montag und in der Nacht zum Dienstag haben …