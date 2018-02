83-jährige Businsassin nach Bremsmanöver schwerverletzt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Bereits am Donnerstag, 08.02.2018, kam es verkehrsbedingt am Haugerring in den Abendstunden zu einem folgenschweren Bremsmanöver eines Linienbusses, bei dem sich eine 83-jährige Businsassin schwere Verletzungen zuzog. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie erst am Montag durch Anzeigeerstattung bei der Polizei bekannt wurde, ereignete sich am Abend des Donnerstag, den 08.02.2018, ein Verkehrsunfall, bei welchem es aber zu keiner Berührung der unfallbeteiligten Fahrzeuge kam. Ein Bus der Linie 21 war gegen 19:00 Uhr am Haugerring in Richtung Berliner Platz unterwegs, als er aufgrund der Verkehrssittuation sehr stark bremsen musste.

Eine 83-jährige Insassin des Busses wurde beim Bremsmanöver stark gegen die vor ihr befindliche Sitzlehne geschleudert und zog sich hierbei schwere innere Verletzungen zu, wie erst später bekannt wurde. Die Dame musste sich am Tag nach dem Geschehen in ärztliche Obhut beigegeben und befindet sich bis heute in stationärer Behandlung.

Der Busfahrer hatte den Vorfall zunächst vorsorglich an die Verkehrsleitstelle gemeldet. Nachdem sich nach unmittelbarer Rückfrage durch den Busfahrer unter den Fahrgästen aber niemand Verletzungen geltend machte, wurde zunächst nicht von einem Verkehrsunfall ausgegangen und auch nicht die Polizei hinzugezogen.