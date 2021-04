Absage – Jährliches Entenrennen in Würzburg fällt aus

Das jährliche Entenrennen in Würzburg fällt zum zweiten Mal in Folge aus. Dies gab der Verein Wildwasser Würzburg e.V. bekannt. Der Verein setzt sich für Mädchen und Frauen, die körperliche und sexuelle Gewalt erfahren haben, ein. Das Entenrennen erfreute sich in den letzten 20 Jahren großer Beliebtheit bei Kindern und Erwachsenen aus Würzburg. Dabei wurden jedes Jahr tausende gelbe Gummientchen von der Alten Mainbrücke in das Wasser geworfen, um einen der ersten Plätze zu ergattern. Mit dem Kauf einer Ente zeigte man darüber hinaus auch Unterstützung für die gewaltbetroffenen Mädchen und Frauen. Geschäftsführerin Antje Sinn ist allerdings zuversichtlich, dass man sich 2022 wieder treffen könne, um die Enten gemeinsam anzufeuern.