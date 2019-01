Abschied von Stefan Szabo – Würzburger Schausteller verstorben

Völlig überraschend verstarb am Wochenende der Schausteller und Marktbeschicker Stefan Szabo, mit gerade einmal 40 Jahren. Er war hier in der Region vor allem als Inhaber des Würzburger Glöckle auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt bekannt. In Passau war er aber auch Vorsitzender der Marktkaufleute und Schausteller. Szabo wurde in eine Schaustellerfamilie hineingeboren, deren Geschäft es seit 1949 gibt. 2013 übernahm er das Familienunternehmen. Schockiert vom plötzlichen Tod waren am Wochenende über die Familie hinaus unter anderem auch die Würzburger Marktkaufleute und Geschäftspartner.