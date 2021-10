Absturz beim Selfie machen – Ehepaar fällt Weinberg hinunter

Absturz am Aussichtspunkt in Stetten

Am Samstag stürzte ein Ehepaar beim Posieren für ein Selfie einen Weinberg im Landkreis Main-Spessart hinunter und wurde dabei leicht verletzt. Die 63-jährige Frau und ihr 67-jähriger Lebensgefährte wollten an einem Aussichtspunkt in Stetten mit Blick auf Himmelstadt ein Foto von sich machen. Dafür positionierten sie sich am Abhang eines Weinberges mit Rücken in Richtung Main.

Gleichgewicht verloren

Die Frau verlor hierbei offenbar das Gleichgewicht und stürzte rund 15 Meter den Berg hinunter. Bei dem Versuch seine Partnerin festzuhalten fiel auch der Mann den Abhang hinab. Die beiden leicht Verletzten wurden von der Feuerwehr gerettet und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.