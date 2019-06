Zu einer Eskalation führte das Abstellen eines Autos am Donnerstagvormittag im Halteverbot in der Beethovenstraße: Als ein Zeuge das Kennzeichen fotografieren wollte, fuhr der im Auto sitzende Fahrer los und stieß mit der Stoßstange an die Schienbeine des Zeugen.

Wer etwas gesehen hat, bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Würzburg Stadt unter 0931/4572230