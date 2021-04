Aktion Stadtradeln – Fahrrad-Kilometer für Main-Spessart sammeln

Bereits zum sechsten Mal nimmt der Landkreis Main-Spessart an der AktionSTADTRADELN teil. Mit der Aktion soll auf das Radfahren als klimafreundliche Mobilität aufmerksam gemacht werden. Vom 8. bis 28. Mai heißt es daher, Fahrrad-Kilometer für Main-Spessart sammeln, um sich mit allen weltweit teilnehmenden Kommunen zu messen. Dabei ist es egal, ob der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, im Urlaub oder als sportlicher Ausgleich gefahren wird. Unter allen Teilnehmenden, die mindestens 100 Kilometer zurücklegen, werden außerdem Gutscheine verlost. Und die Teams in Main-Spessart radeln sogar doppelt klimafreundlich – zum einen emissionsfrei, zum anderen weil für jeden Kilometer zwei Cent an ein Klimaschutz-Projekt gespendet werden. Um teilzunehmen, müssen Sie lediglich eine Team aus zwei Personen bilden oder sich einer bereits online gelisteten Gruppe anschließen. Die gefahrenen Kilometer können dann im Online-Radelkalender oder per STADTRADELN-App eingetragen werden.