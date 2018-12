Alle Jahre wieder – Das Weihnachtssingen mit dem Würzburger Oberbürgermeister

Am 23. Dezember ab 18 Uhr ist es wieder soweit: am Tag vor Heiligabend wird Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt zum offenen Weihnachtssingen im Ehrenhof des Rathauses einladen. Die Veranstaltung jährt sich heuer zum mittlerweile 40. Mal. Jedes Jahr werden traditionelle deutsche und fränkische Weihnachtslieder angestimmt. Außerdem gibt es seit einigen Jahren einen Beitrag in einer fremden Sprache. Dieses Jahr ist er in Tschechisch. Die Sing- und Musikschule unterstützt mit dem Bläser- und dem Erwachsenenchor. Vor Ort werden gratis Büchlein mit Liedern und vielen anderen Informationen über den Weihnachtsmarkt verteilt. Die Hefte können zudem im Bürgerbüro und in der Tourist Information (im Falkenhaus neben der Stadtbücherei Würzburg) abgeholt werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Marienkapelle statt.