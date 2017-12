Allstarday der BBL: Robin Benzing und Dirk Bauermann sind die Fan-Lieblinge

Geballte ALLSTAR-Erfahrung in der Startformation des Teams „National“

Robin Benzing, Maodo Lo, Per Günther, Andreas Seiferth und Danilo Barthel sind erfahrene ALLSTAR-Gamer – und ihr Headcoach Dirk Bauermann ist ebenfalls ein Routinier / Das Team „International“ hat neben Veteran Rickey Paulding und „Wiederholungs-Täter“ Trey Lewis mit Assem Marei, Devin Booker und Peyton Siva drei Novizen in der Starting Five / Headcoach Raoul Korner kommt erneut zu ALLSTAR-Ehren

Ließe die Zahl ALLSTAR-Teilnahmen Rückschlüsse auf den Ausgang der Partie zu, so wäre klar, dass das Team „National“, angeführt von Nationalspieler Robin Benzing (s.Oliver Würzburg), dem Team „International“ mit „Mr. Bundesliga, Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg), an der Spitze, klar überlegen sein müsste. Auf insgesamt 23 ALLSTAR-Teilnahmen bringt es die deutsche Starting Five, die neben Benzing (fünfte Teilnahme) aus Maodo Lo (Brose Bamberg, zweite), Per Günther (ratiopharm ulm, achte), Andreas Seiferth (medi bayreuth, dritte) und Danilo Barthel (FC Bayern München, fünfte) besteht.

Dazu kommt mit Dirk Bauermann (s.Oliver Würzburg, 29,02 %) ein Headcoach, der ebenfalls über reichlich ALLSTAR-Erfahrung verfügt (vierte Teilnahme). Der ehemalige Bundestrainer verwies bei der unter www.allstarday.de durchgeführten Fan-Wahl den viermaligen ALLSTAR-Coach Thorsten Leibenath (ratiopharm ulm, 21,87 %) und Mladen Drijencic (EWE Baskets Oldenburg, 12,88 %) auf die Plätze zwei und drei.

Das Team „International“ bringt es hingegen „nur“ auf zwölf ALLSTAR-Teilnahmen, wobei deren sieben auf das Konto von Rickey Paulding gehen. Einzig Trey Lewis (ratiopharm ulm, zweite Teilnahme) weiß, wie es sich anfühlt, ein ALLSTAR zu sein. ALLSTAR-Novizen sind hingegen Assem Marei (medi bayreuth), Devin Booker (FC Bayern München) und Peyton Siva (ALBA BERLIN). Der Berliner Point Guard landete beim Fan-Voting zwar auf Rang sechs, da aber der Drittplatzierte des Rankings, Bryce Taylor (Brose Bamberg), aufgrund einer Verletzung wohl nicht am ALLSTAR Game wird teilnehmen können, rückt Peyton Siva in die Starting Five.

Gecoacht wird das Team erneut von Raoul Korner (medi bayreuth, 22,29 %). Der Österreicher, bereits 2017 für die „Internationals“ verantwortlich, ließ nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen Aito Garcia Reneses (ALBA BERLIN, 16,80 %) hinter sich. Der Spanier hatte lange Zeit in Führung gelegen, ehe er auf der Zielgeraden noch von Korner überholt worden war. Auf Rang drei landete der Coach von Brose Bamberg, Andrea Trinchieri (15,46 %).

Den beiden Auswahl-Trainern obliegt es nun, die restlichen sieben Spieler für ihr jeweiliges Team zu benennen. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Klub mit mehr als vier Akteuren vertreten ist. Da München (Booker, Barthel), Ulm (Günther, Lewis) und Bayreuth (Seiferth und Marei) bereits zwei Spieler stellen, könnten maximal noch zwei weitere Protagonisten dieser Klubs nominiert werden. Ob die Headcoaches bei der Zusammenstellung ihrer Kader auch das Fan-Voting (Plätze sechs bis zehn) berücksichtigen, bleibt ihnen unbenommen.

Das ALLSTAR Game findet im Rahmen des ALLSTAR Day am Samstag, den 13. Januar 2018, in der Göttinger LOKHALLE statt. Sprungball des zehnten Vergleichs zwischen „National“ und „International“ (8:1-Sieg-Niederlagen-Bilanz für „International“) ist um 20.30 Uhr („Telekom Sport“ überträgt nicht nur diesen Programmpunkt live).

Team „National“

1. Robin Benzing (s.Oliver Würzburg, 9,30 %), 2. Maodo Lo (Brose Bamberg, 7,75 %), 3. Per Günther (ratiopharm ulm, 6,07 %), 4. Andreas Seiferth (medi bayreuth, 4,95 %), 5. Danilo Barthel (FC Bayern München, 4,45 %). Headcoach: Dirk Bauermann (s.Oliver Würzburg).

Team „International“

1. Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg, 8,54 %), 2. Assem Marei (medi bayreuth, 5,23 % ), 3. Devin Booker (FC Bayern München, 4,94 %), 4. Trey Lewis (ratiopharm ulm, 4,78 %), 5. Peyton Siva (ALBA BERLIN, 4,02 %). Headcoach: Raoul Korner (medi bayreuth).

Plätze 6-10 Fan-Voting Team „National“

6. Johannes Thiemann (MHP RIESEN Ludwigsburg, 4,32 %), 7. Andreas Obst (Oettinger Rockets, 3,82 %), 8. Niels Giffey (ALBA BERLIN, 3,53 %), 9. Ismet Akpinar (ratiopharm ulm, 3,27 %), 10. Maurice Stuckey (s.Oliver Würzburg, 3,24 %).

Plätze 6-10 Fan-Voting Team „International“

6. Josh Mayo (Telekom Baskets Bonn, 3,70 %), 7. Jared Cunningham (FC Bayern München, 3,48 %), 8. Julian Gamble (Telekom Baskets Bonn, 3,30 %), 9. Luke Sikma (ALBA BERLIN, 3,21 %), 10. Michael Stockton (BG Göttingen, 3,03 %).

Weitere Informationen, unter anderem auch zu den Eintrittspreisen und dem Programm, finden sich ebenfalls unter www.allstarday.de.