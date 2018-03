Am Ziel – Mighty Dogs und Kissinger Wölfe steigen in die Bayernliga auf

Glückwunsch an die Mighty Dogs aus Schweinfurt und an die Kissinger Wölfe zum Aufstieg in die Eishockey Bayernliga. Am letzten Spieltag machten beide Teams ihren Traum perfekt. Die Kissinger Wölfe schnappten sich mit zwei Siegen über den EV Moosburg sogar den Sieg in der Verzahnungsgruppe. Die Schweinfurter Mighty Dogs rissen am Sonntag mit einem hauchdünnen 2:3 Auswärtssieg in Pfaffenhofen die Heimmannschaft aus allen Bayernliga-Träumen. Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt: Derbys gegen die Haßfurt Hawks gibt es nun erstmal nicht mehr. Am Freitag kam es zum letzten Aufeinandertreffen der Rivalen.