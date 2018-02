An der Ampel aufgefahren

Kitzingen, Lkr. Kitzingen – An der Ampelanlage auf Höhe der Abzweigung nach Albertshofen in Kitzingen musste am Donnerstagnachmittag ein 48-jähriger Mercedesfahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 31-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Schaden: 17500,– Euro.