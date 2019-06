Ohne die erforderliche Genehmigung wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr am Baggertsweg unterhalb der Mainbrücke in Karlstadt ein 33-Jähriger beim Angeln erwischt. Ohne Angelschein erfüllt das sen Tatbestand der Fischwilderei. Sein Angelgerät wurde beschlagnahmt und ihn erwartet eine Strafanzeige.