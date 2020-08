Architekturbüro aus Eibelstadt verlängert Business-Partnerschaft bei s.Oliver Würzburg

SPORTBEGEISTERTE ARCHITEKTEN AUS EIBELSTADT

HAAS & HAAS Architekt | Stadtplaner | Ingenieure bleiben Business Partner von s.Oliver Würzburg

Das Architekturbüro HAAS + HAAS Architekt | Stadtplaner | Ingenieure gehört inzwischen seit vier Jahren zum Partner-Netzwerk von s.Oliver Würzburg – jetzt haben die sportbegeisterten Architekten aus Eibelstadt ihr Engagement als Business Partner um ein Jahr verlängert. „Bundesliga-Basketball gehört einfach zu Würzburg und ist aus der Region nicht wegzudenken. Von daher war es für uns keine Frage, auf mögliche Rückforderungen aus der vergangenen Saison zu verzichten und unseren Sponsoring-Vertrag zu verlängern. Wir stehen auch in schwierigen Zeiten zu unseren Partnern und sind weiterhin dabei – hoffentlich bald auch wieder als Zuschauer in der Turnhölle“, betont Geschäftsführer Stephan Haas.



„Wenn einer unserer aktivsten Partner sein Engagement verlängert, freut uns das natürlich ganz besonders“, sagt s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler: „Stephan und Michael Haas sind so sportbegeistert, dass sie wahrscheinlich sogar selbst in der s.Oliver Arena auf das Parkett gehen würden, wenn Not am Mann ist.“

HAAS+ HAAS Architekt | Stadtplaner | Ingenieure

wurde von Edmund Haas im Jahr 1986 gegründet und bündelt als regional tätiges Planungsbüro bereits in zweiter Generation Erfahrung, Kompetenz, Fachwissen und persönliches Engagement für seine Kunden. Das Unternehmen hat sich unter anderem auf die Themenbereiche „Nutzung regenerativer Energien“ und „Nachhaltiges Bauen“ spezialisiert. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen hat Haas + Haas in diesem Jahr den „GERMAN DESIGN AWARD“ gleich in zwei Kategorien erhalten.