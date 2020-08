Auch Memo AG setzt Partnerschaft mit Würzburger Kickers fort

DIE MEMO AG UND DER FC WÜRZBURGER KICKERS VERLÄNGERN IHRE PARTNERSCHAFT

Die memo AG und der FC Würzburger Kickers setzen ihre Zusammenarbeit fort. „Wir freuen uns, dass mit der memo AG auch in Zukunft ein zuverlässiger und regionaler Partner an unserer Seite steht“, sagt FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer zur Vertragsverlängerung mit dem VIP-Plus-Sponsor.

Wir haben mit Manuel Baldan, Leiter von memolife, über die bisherige Zusammenarbeit und die Gründe für Verlängerung gesprochen:

Warum ist es Ihnen wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten mit der Vertragsverlängerung ein klares Zeichen zu setzen?

Manuel Baldan: Weil uns der regionale Sport – insbesondere die Kickers sehr am Herzen liegen. Vor allem der Aufstieg in die 2. Bundesliga und die gezeigten Leistungen müssen aus unserer Sicht mit einem klaren Bekenntnis prämiert werden. Wir sitzen alle in einem Boot und wollen, dass die Region diese Krise gut übersteht – in allen Bereichen!

Was zeichnet für Sie die Partnerschaft mit unseren Kickers aus?

Manuel Baldan: Grundsätzlich: Ehrlichkeit, Leidenschaft und Emotion! Und natürlich aktuell auch die Fähigkeit, niemals aufzugeben – auch wenn es mal nicht rund läuft. Abgerechnet wird am Schluss. Gerade in diesen schwierigen Zeiten eine wichtige Einstellung, die wir uns auch täglich ins Gedächtnis rufen.

Wie gehen Sie als Unternehmen mit der Corona-Krise um?

Manuel Baldan: Wir sind durch unsere breite Aufstellung bis dato sehr gut durch die Krise gekommen. Der eCommerce und vor allem der nachhaltige und bewusste Konsum hat eine erfreuliche Entwicklung hinter sich. Außerdem nehmen wir die Krise als Chance wahr, um Themen wie Home Office oder virtuelle Meetings verstärkt in unseren Arbeitsalltag fest zu integrieren. Die memo AG ist Ihr Experte, wenn es um nachhaltige Büroartikel geht. Alle Produkte im Sortiment werden ganzheitlich auf ihre Umweltauswirkungen in Herstellung, Gebrauch und Entsorgung, sowie auf ihre Gesundheitsverträglichkeit überprüft. So wurde die memo AG in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Auszeichnungen für ihre Nachhaltigkeit geehrt.

Rabatt für alle Rothosen

Um die Verlängerung der Partnerschaft sowie den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu feiern, hat die memo AG für alle Rothosen eine kleine Aufmerksamkeit bereitgestellt. Auf memolife.de gibt es ab einem Einkaufswert von 39 € mit dem Gutscheincode „wuer2burg“ 10 € Rabatt!