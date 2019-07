Auf der Juliuspromenade – Von Unbekanntem angegriffen

Ein Unbekannter schlug auf der Juliuspromenade am Samstagmorgen einen 41-Jährigen ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Der ca. 1,80 Meter große Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden daher gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.