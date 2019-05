Auf frischer Tat ertappt – Polizei gehen Kioskeinbrecher ins Netz

Seit gut einer Woche wurde mehrfach in immer denselben Kiosk am Würzburger Marktplatz eingebrochen.

In der Nacht zum Donnerstag gelang es schließlich der Polizei vier Jugendliche auf frischer Tat festzunehmen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kamen die vier Diebe, im Alter von 14 bis 17 Jahren, erst mal wieder auf freien Fuß. Die strafrechtlichen Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.