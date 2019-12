SV Würzburg 05 – Duisburger SV 15:8 (3:3, 3:0, 5:2, 4:3)

Der SV Würzburg 05 gewinnt in der Wasserball-Bundesliga gegen Duisburg. Nach dem knappen 10:8-Erfolg gegen Uerdingen gewinnt die Mannschaft von Trainer Matthias Försch am Ende überzeugend mit 15:8 gegen Duisburg. Damit stehen die 05-er nach vier Spielen mit einem ausgeglichenen Punktekonto in der Tabelle als Aufsteiger auf Rang drei in der Pro-B-Gruppe.