Auftaktprogramm – FC Schweinfurt 05 startet mit Heimspiel

Die neue Saison in der Fußball Regionalliga Bayern lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am 12.Juli rollte der Ball wieder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Die Auftaktpartie bestreiten an dem Donnerstagabend der VFB Eichstätt und der FC Bayern München II. Für den FC Schweinfurt 05 startet das Unternehmen am folgenden Samstag.