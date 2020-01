Augsburg gewinnt erneut das internationale U15-Hallenturnier

Zum zweiten Mal in Folge hat der Nachwuchs des FC Augsburg das internationale U15-Jugendturnier in der s.Oliver Arena gewonnen. Brauchten die Fuggerstädter im Vorjahr gegen die TSG Hoffenheim noch das Neunmeterschießen, besiegten sie bei der mittlerweile 18. Auflage den FC St. Pauli glatt mit 4:1. Die kleinen Rothosen waren einmal mehr im Achtelfinale gescheitert, verkauften sich aber erneut teuer. Parallel zum Budenzauber fand im Foyer der Halle erstmals die Ausbildungsmesse „azubikick“ statt.

Freunde vom FCA glänzen mit starker Defensive

Freudestrahlend machten sich die Augsburger nach dem Finalsieg auf ihre wohlverdiente Ehrenrunde über das Parkett der s.Oliver-Arena und heimsten den verdienten Applaus ein. Schließlich hatten sich die Schwaben über das gesamte Turnier hinweg sehr spielfreudig und treffsicher gezeigt. Dass es letztlich aber zur Titelverteidigung reichte, lag aber an ihrer starken Verteidigung. Denn der Bundesliga-Nachwuchs kassierte in den Finalspielen lediglich zwei Gegentore, was in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen die TSG Hoffenheim (1:0) und den Sieger der Jahre 2016 bis 2018 Austria Wien (2:0) ausschlaggebend war.

„Die Jungs haben über die zwei Tage sehr konstante Leistungen gebracht und unsere Vorgaben nahezu perfekt umgesetzt. So wünsche ich mir das als Trainer“, zeigte sich FCA-Coach Felix Neumeyer sehr stolz auf das Auftreten seiner Jungs, die mit Romeo Ivelj auch den besten Spieler des Turniers in ihren Reihen hatten. Zum besten Keeper des Turniers wurde Wiens Kenan Jusic bestimmt, der seiner Austria im Neunmeterschießen um Platz drei gegen Slavia Prag zumindest noch einen Platz auf dem Podium sicherte.

Nuancen fehlen den kleinen Rothosen

Dieses hatten die kleinen Rothosen einmal mehr verpasst. Für beide Nachwuchsmannschaften der Gastgeber war bereits im Achtelfinale Schluss. Dabei fehlten dem NLZ-Team wieder nur Nuancen, um erstmals ins Viertelfinale einzuziehen. Denn die Fünf von Ralf Santelli, der die U15 seit Jahresbeginn betreut, hatten gegen die TSG Hoffenheim eine Fülle an Möglichkeiten, wussten diese aber nicht zu verwerten. So reichte den Kraichgauern ein Treffer zum Weiterkommen. Doch die Enttäuschung wich schnell dem Stolz auf die gezeigten Auftritte. „Wir haben sehr erfrischenden Fußball gezeigt. Natürlich waren in den Bereichen Körperlichkeit und Technik Defizite zu erkennen. Aber daran werden wir arbeiten. In Sachen Taktik und Vorwärtspressing haben wir sehr viel sehr gut gemacht und von vielen Trainerkollegen Anerkennung erfahren“, so Santelli, dessen Team in der Vorrunde gegen Fulham knapp verlor (1:2), den Karlsruher SC schlug (3:1) und gegen St. Pauli Remis spielte (1:1). In der Zwischenrunde besiegten die Rothosen den Würzburger FV (2:1) und rangen Austria Wien ein 2:2-unentschieden ab.

Lob für die Organisation & Dank an alle Helfer

Die Breitensportmannschaft durfte ihren Auftritt einmal mehr als schöne Erfahrung verbuchen. Denn die Schützlinge von Werner Hanke hatten der Konkurrenz nur wenig entgegenzusetzen und verloren stets deutlich. Nur ein eigener Treffer war den kleinen Kickers gegen Slavia Prag (1:7) vergönnt, die letztlich mit einer 0:9-Niederlage im Achtelfinale gegen Austria Wien ausschieden.

Insgesamt können die Verantwortlichen einmal mehr auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken. „Wir haben beim obligatorischen Trainerabend sehr viel Lob bekommen für die Organisation und die Durchführung“, berichtete Santelli. Dem pflichtete Augsburgs Coach Felix Neumeyer bei: „Es war wieder ein sehr schönes Turnier. Die Rahmenbedingungen sind top hier in Würzburg.“ Aber nicht nur die nationalen Teams fühlen sich pudelwohl in der Domstadt. Auch die internationale Konkurrenz aus Fulham, Prag, Wien – allesamt seit Jahren Stammgast – und erstmals Wolverhampton zeigten sich einmal mehr angetan und kehrten mit positiven Eindrücken in ihre Heimatländer zurück.