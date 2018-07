Auseinandersetzung auf öffentlicher Toilette

SCHWEINFURT. Am Donnerstagnachmittag kam es in einer öffentlichen Toilette am Roßmarkt in Schweinfurt zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Eine Frau hat bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ein ihr unbekannter Mann sie in der Toilette gegen 17 Uhr belästigt und körperlich angegangen haben soll. Um das Geschehen zu rekonstruieren, sucht die Polizei nach Zeugen, auch den Mann der am Geschehen beteiligt war.

Wer Zeuge der Auseinandersetzung wurde oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

– ca. 45 bis 65 Jahre alt

– ca. 180 Zentimeter groß

– schlanke Figur

– bekleidet mit: schwarzer Schildkappe mit weißem Emblem vorne, schwarzer enger Hose, schwarzen Sportschuhen mit weißen Applikationen und weiß-grauem karierten Kurzarmhemd.