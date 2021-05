Ausgewählte Häuser in Aschaffenburg öffnen wieder!

Pünktlich zum langen Pfingstwochenende sind d as Schlossmuseum, die Kunsthalle Jesuitenkirche, das Stiftsmuseum sowie das Naturwissenschaf t liche Museum ab Freitag, den 21 . M ai 2021 , unter Schutzauflagen und zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Der Kunst LANDing öffnet seine Türen bereits am Mittwoch, den 19. Mai 2021. Ein Besuch ist nach Terminreservierung auf der Webseite www.museen – aschaffenburg.de oder telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 06021/4447950 möglich. Unter Vorbehalt kann die Anmeldung auch vor Ort erfolgen, sofern die maximal mögliche Besucherzahl noch nic ht erreicht ist .

Auflagen weiter nötig