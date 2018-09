B27 nach LKW-Unfall gesperrt

ZELL A. MAIN, LKR. WÜRZBURG. In den frühen Morgenstunden kippte ein Lastkraftwagen, der mit gekühlten Schweinehälften beladen war, auf der B27 um. Für die Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Gegen 01:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann von Waldbüttelbrunn kommend den Abbiegeast von der B8 auf die B27 in Richtung Kist. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen kippte der Lastkraftwagen im Zuge eines Bremsmanövers im Kurvenbereich um und kam quer zur Fahrbahn über beide Fahrspuren auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Äußerst schwierig gestaltete sich allerdings die Bergung des Fahrzeugs. Bevor der Sattelzug aufgestellt und abgeschleppt werden konnte, musste erst die Ladung, 290 gekühlte Schweinehälften, in einen anderen hinzugerufenen Laster umgeladen werden. Das Fleisch muss voraussichtlich aufgrund der unterbrochenen Kühlung als Abfall entsorgt werden.

Ersten Schätzungen zu Folge entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. Die Bergung des Lkw wird sich bis in die tiefen Vormittagsstunden hinziehen.