Bankautomat in Unterspiesheim gesprengt – Fahndung erfolgreich

Nachdem am Wochenende der Bankautomat in der Sparkassenfiliale in Unterspiesheim gesprengt wurde, ist es der Polizei gelungen zwei Verdächtigen festzunehmen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg. Bei dem Überfall hatten die mutmaßlichen Täter versucht den Geldautomaten der Sparkassenfiliale im Kolitzheimer Ortsteil Unterspiesheim zu sprengen. Das aber ohne Erfolg. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 5.000 Euro.